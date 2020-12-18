Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Москве остается сложной, в больницах находятся почти 13 тыс. пациентов с COVID-19. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил мэр города Сергей Собянин

"Ситуация остается сложной, количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тыс. Многие их них болеют тяжело. Поэтому, конечно, надо беречь себя", — сказал Собянин.

Он также обратился к москвичам с просьбой в преддверии Нового года быть осторожными и соблюдать санитарные требования при посещении мест массового скопления людей.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 722 178 случаев заражения, из них 6 937 за последние сутки. Выздоровели 557 028 человек, умерли 10 243.