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Москва

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве
Фото: РИА Новости
Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Москве остается сложной, в больницах находятся почти 13 тыс. пациентов с COVID-19. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Ситуация остается сложной, количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тыс. Многие их них болеют тяжело. Поэтому, конечно, надо беречь себя", — сказал Собянин.

Он также обратился к москвичам с просьбой в преддверии Нового года быть осторожными и соблюдать санитарные требования при посещении мест массового скопления людей.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 722 178 случаев заражения, из них 6 937 за последние сутки. Выздоровели 557 028 человек, умерли 10 243.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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