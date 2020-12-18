Власти Москвы разъяснили порядок работы кафе в пандемию

Власти Москвы уточнили порядок работы кафе и ресторанов в период пандемии, передает ТАСС.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк сообщил, что последний посетитель может войти в заведение не позже 23.00, а покинуть его — не позже полуночи.
«Мы договорились, что в 23:00 может зайти последний посетитель. Закрывается на вход. До 23:00 мск можно сделать последний заказ, тебе повар готовит какое-то время, в 23:10 мск могут вынести. Ты, по идее, должен рассчитаться на этот момент, и у тебя есть возможность закончить свою беседу, выпить чашку кофе и выйти, до 00:00 мск ты должен покинуть ресторан: в 24 выключается свет, уходит персонал, и быть никого не должно», — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Серебряный дождь».
Как сообщал «Рамблер», в ноябре мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил ограничительные меры в российской столице. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве на период с 13 ноября до 15 января были введены ограничения в работе кафе, ресторанов и ночных клубов. Так, кафе, рестораны, бары и ночные клубы должны быть закрыты в промежуток между 23.00 и 6.00.