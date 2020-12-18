Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Власти Москвы разъяснили порядок работы кафе и ресторанов в пандемию 

Вероника Полынина 1 час назад
Власти Москвы разъяснили порядок работы кафе в пандемию
Фото: ТАСС
Власти Москвы уточнили порядок работы кафе и ресторанов в период пандемии, передает ТАСС.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк сообщил, что последний посетитель может войти в заведение не позже 23.00, а покинуть его — не позже полуночи.

«Мы договорились, что в 23:00 может зайти последний посетитель. Закрывается на вход. До 23:00 мск можно сделать последний заказ, тебе повар готовит какое-то время, в 23:10 мск могут вынести. Ты, по идее, должен рассчитаться на этот момент, и у тебя есть возможность закончить свою беседу, выпить чашку кофе и выйти, до 00:00 мск ты должен покинуть ресторан: в 24 выключается свет, уходит персонал, и быть никого не должно», — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Собянин: программа вакцинации охватит еще миллион человек
Как сообщал «Рамблер», в ноябре мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил ограничительные меры в российской столице. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве на период с 13 ноября до 15 января были введены ограничения в работе кафе, ресторанов и ночных клубов. Так, кафе, рестораны, бары и ночные клубы должны быть закрыты в промежуток между 23.00 и 6.00.
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
Комментарии 4
Новости Москвы , Алексей Немерюк , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Серебряный Дождь , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
00:57
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
Происшествия Криминал
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
00:10
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
Происшествия Новости Москвы
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
00:08
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
Происшествия
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение