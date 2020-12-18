Власти Москвы разъяснили порядок работы кафе в пандемию

«Мы договорились, что в 23:00 может зайти последний посетитель. Закрывается на вход. До 23:00 мск можно сделать последний заказ, тебе повар готовит какое-то время, в 23:10 мск могут вынести. Ты, по идее, должен рассчитаться на этот момент, и у тебя есть возможность закончить свою беседу, выпить чашку кофе и выйти, до 00:00 мск ты должен покинуть ресторан: в 24 выключается свет, уходит персонал, и быть никого не должно», — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Серебряный дождь».