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Москва

Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Власти Москвы уточнили время закрытия кафе
Фото: depositphotos.com
Все кафе и рестораны в Москве в период распространения коронавирусной инфекции должны закрываться в 23:00, и посетили должны их покинуть к этому времени. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее в СМИ появилась информация, что посетители смогут находиться в кафе и ресторанах до 00:00.

«Кафе и рестораны обязаны закрываться в 23:00 согласно указу мэра, и каких-либо других нововведений нет», — сказал Алексей Немерюк.

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Новости Москвы , Алексей Немерюк , Правительство Москвы
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