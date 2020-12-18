Власти Москвы уточнили время закрытия кафе

Все кафе и рестораны в Москве в период распространения коронавирусной инфекции должны закрываться в 23:00, и посетили должны их покинуть к этому времени. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее в СМИ появилась информация, что посетители смогут находиться в кафе и ресторанах до 00:00.
«Кафе и рестораны обязаны закрываться в 23:00 согласно указу мэра, и каких-либо других нововведений нет», — сказал Алексей Немерюк.