Власти Москвы пообещали не допустить локдауна до Нового года 

Власти Москвы не видят причин для объявления локдауна в столице до Нового года. Дальше решения начнут принимать из ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа, рассказал глава департамента торговли и услуг мегаполиса Алексей Немерюк

Он добавил, что в Белокаменной увеличили мощность коечного фонда. Чиновник отметил, что система справилась с нагрузкой, несмотря на пиковую заболеваемость около 8 тысяч человек ежедневно и большое количество госпитализаций.

Мне кажется, что медицина наша отлично с этим справляется . До новогодних праздников в целом, я не думаю, что будут какие-то риски по локдауну. Ну а в целом дальше будем смотреть, потому что эти решения… Ежедневно идёт анализ, и мы смотрим, как ситуация складывается, — заявил Немерюк в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса накануне сообщил, что за последние сутки от COVID-19 в городе скончались 72 человека. У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на COVID-19. Общее число погибших от недуга в столице достигло 10 243.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Накануне авторитетный американский журнал Science опубликовал список важнейших научных достижений 2020 года. По версии журнала, создание вакцин от коронавируса, в частности российского препарата «Спутник V», признано главным научным прорывом, писал NEWS.ru.