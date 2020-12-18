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Москва

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе 

Газета.Ru и ещё 1 8 часов назад
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ожидает похолодание на следующей неделе, передает "Москва 24".
В столице до конца недели будет заметно теплее нормы: минус 3–5 градусов — ночью и минус 0–2 градуса — днем. Умеренное похолодание начнется с понедельника, 21 декабря, когда температура снизится до минус 6–11 градусов.
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По словам синоптика, такая погода близка к норме.
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Новости Москвы , Видео , Москва24
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