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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ожидает похолодание на следующей неделе, передает "Москва 24".

В столице до конца недели будет заметно теплее нормы: минус 3–5 градусов — ночью и минус 0–2 градуса — днем. Умеренное похолодание начнется с понедельника, 21 декабря, когда температура снизится до минус 6–11 градусов.

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По словам синоптика, такая погода близка к норме.