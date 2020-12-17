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Гололедица и снег ожидаются в Москве в пятницу 

Москва24 2 часа назад
Гололедица и снег ожидаются в столице в пятницу
Фото: РИА Новости
Облачную погоду обещают синоптики москвичам в пятницу, 18 декабря. Прогноз представлен на сайте Гидрометцентра России. В столичном регионе местами пройдет небольшой снег, возможно возникновение сильной гололедицы. Днем воздух в Москве прогреется до нуля градусов.
Ночью столбики термометров могут опуститься до минус пяти. Облачность в столичном регионе сохранится, также синоптики прогнозируют снег и гололед.
Ранее москвичей предупредили о гололедице в ночь на пятницу.

"Сегодня ночью, с 1:00 до 05:00, в Москве и области ожидается гололедица. Будьте внимательны за рулем", — говорится в сообщении Дептранса.

Также синоптики рассказали, когда в Москву вернутся 10-градусные морозы.
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Новости Москвы , Погода
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