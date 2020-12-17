Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла 

Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».

По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районе Левобережный), на северо-западе (в районах Северное Тушино, Южное Тушино), на юго-западе (в районе Ясенево), на юге (в районе Чертаново Южное), на востоке (в районе Метрогородок), на северо-востоке (в районе Лосиноостровский). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на севере (в районе Дмитровский), на западе (в районе Кунцево), на юго-западе (в районе Теплый Стан), на юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное), на востоке (в районе Вешняки).

Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Рублевском, Минском, Киевском, Калужском, Варшавском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Кутузовском, Ленинском, Волгоградском, Рязанском проспектах, а также на проспекте Мира.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено от Рижского до Савеловского вокзалов, в районах Беговой, Хамовники, Нижегородский. На Садовом кольце затруднения отмечаются в районах Якиманка, Таганский.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Москворецкой, Котельнической, Серебрянической набережных, на ул. Балчуг, Яузская, Большая Лубянка, Большая Никитская, Моховая, а также в Лубянском проезде.

Согласно данным сервиса, в 9:00 загруженность столичных дорог составит пять баллов.