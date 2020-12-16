Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Сергей Собянин назначил главу управы Молжаниновского района 

Вечерняя Москва 1 час назад
Собянин назначил главу управы Молжаниновского района
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Александра Валитова главой управы Молжаниновского района. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы города.
Согласно документу, контракт с Валитовым заключен на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности.
Ранее Сергей Собянин назначил новых первого заместителя префекта Западного административного округа (ЗАО) и заместителя префекта Северо-Восточного административного округа (СВАО). Должность первого заместителя префекта ЗАО получил Виктор Куцев. В СВАО назначена Светлана Куревлева.
Видео дня. На что потратил МРОТ вернувшийся с Мальдив Басков
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин рассказал, когда школы Москвы вернутся к очному обучению Сергей Собянин рассказал, когда школы Москвы вернутся к очному обучению Кальянную в Московском опечатали за несоблюдение мер профилактики COVID-19 Кальянную в Московском опечатали за несоблюдение мер профилактики COVID-19 Движение на МЦД-2 и Курском направлении затруднено по техническим причинам Движение на МЦД-2 и Курском направлении затруднено по техническим причинам
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
00:26
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
Происшествия
Опубликовано видео выхода россиян в открытый космос 18 ноября
03:20
Опубликовано видео выхода россиян в открытый космос 18 ноября
Наука и техника
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
00:34
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
Новости Москвы
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
00:13
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
Технологии
Появилось видео с места убийства курьера Delivery Club в Москве
00:18
Появилось видео с места убийства курьера Delivery Club в Москве
Происшествия
Мощный взрыв грузовика на трассе сняли на видео
00:48
Мощный взрыв грузовика на трассе сняли на видео
Происшествия
Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео
01:51
Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео
В мире
Зеленский сыграл в пинг-понг перед американцами и попал на видео
00:15
Зеленский сыграл в пинг-понг перед американцами и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места пожара 150-летнего храма
00:58
Опубликовано видео с места пожара 150-летнего храма
Пожары
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
01:18
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение