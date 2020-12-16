Собянин назначил главу управы Молжаниновского района

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Александра Валитова главой управы Молжаниновского района. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы города.
Согласно документу, контракт с Валитовым заключен на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности.
Ранее Сергей Собянин назначил новых первого заместителя префекта Западного административного округа (ЗАО) и заместителя префекта Северо-Восточного административного округа (СВАО). Должность первого заместителя префекта ЗАО получил Виктор Куцев. В СВАО назначена Светлана Куревлева.