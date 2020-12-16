Собянин рассказал, как будет развиваться транспортная система столицы

В столице продолжат развивать транспортную систему — строить новые магистрали и линии метро, обновлять вагоны и трамваи, закупать электробусы. Об этом рассказал Сергей Собянин во время ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы

«В планах на ближайшие годы — завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и первого участка новой Троицкой линии, продление метро во Внуково, район Северный и ряд других проектов. В дополнение к двум первым диаметрам наземного метро будут открыты МЦД-3 Зеленоград — Раменское, и большинство работ будут сделаны по МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный. Решение по этим диаметрам принято, значительная часть объектов уже строится», — сказал Мэр Москвы.

Только в 2021 году планируют открыть девять станций метро на западном, южном и юго-западном участках БКЛ. В целом длина кольца составит 70 километров, на нем будет 31 станция. Пассажиры смогут делать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры и радиальные линии железной дороги.

Троицкая линия метро (проектное название — Коммунарская линия) пройдет от станции Московского центрального кольца Крымская до Троицка . Ее протяженность составит 40 километров, всего будет 16 станций. Транспортом будут обеспечены более миллиона человек.

Запустят два новых диаметра наземного метро. МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» длиной 85 километров с 42 остановками свяжет Зеленоград с городом Раменское. А на линии МЦД-4 «Киевско-Горьковский» будет 39 остановок, общая длина диаметра составит 86 километров.

Планируется обновить и подвижные составы. Пассажиры будут ездить в новых вагонах метро, обновленных трамваях и электробусах. Так, в ближайшие три года в метро появится около 1300 вагонов новой модели «Москва-2020».

«К 2023 году 80 процентов парка московского метро будут составлять вагоны «Москва» и других современных серий. Будет полностью обновлен парк городских трамваев, а доля электробусов достигнет почти трети парка наземного транспорта», — сказал Сергей Собянин.

Обновлением трамвайного парка столичные власти занялись еще 10 лет назад. С тех пор удалось заменить 70 процентов парка. Сейчас по столице курсируют 450 современных трамваев, более 380 из них — составы «Витязь-Москва». В 2021 году на городские маршруты выйдет еще 109 составов нового поколения.

В октябре на линию вышел 500-й электробус, поступивший в парк Мосгортранса. Столичный парк электробусов уже стал крупнейшим в Европе.

Продолжается строительство автомобильных дорог. Один из главных проектов — хордовые магистрали. Сейчас для автомобилистов полностью открыта Северо-Западная хорда, на Северо-Восточной запущено движение по шести участкам, а на Южной рокаде — по трем. Юго-Восточная хорда готова на треть. Строительные работы уже идут там на семи участках из 10.

«Дорожное строительство в ближайшие годы будет сконцентрировано на завершении проектов создания хордовых магистралей, дорожного каркаса Новой Москвы и строительства дорог, необходимых для освоения перспективных территорий», — уточнил Сергей Собянин.

В то же время Москва не делает акцент только на строительстве дорог. В городе развернуто самое большое строительство метрополитена за всю историю — одно из самых крупнейших в мире. Масштабно реконструируются старые пригородные железнодорожные пути, электрички, вводятся новые системы наземного транспорта.

«Но тем не менее без строительства дорог, особенно магистральных дорог, которые дают возможность транзитному транспорту проезжать, минуя центр города, очень важно. Строительство хорд, по сути дела, уменьшает количество выбросов, простой транспорта, перепробег минимум на 10 процентов», — подчеркнул Мэр Москвы.

Таким образом, это становится крупнейшим экологическим проектом. Кроме того, реализацию транспортных проектов поддерживают москвичи. Голосования проводились в проекте «Активный гражданин».

Москва всегда уделяла большое внимание решению транспортных проблем. С 2011 года ввели в эксплуатацию 302,7 километра линий, 147 станций, три дополнительных вестибюля метро, МЦК и Московских центральных диаметров, а также 10 электродепо. Также с 2011-го в Москве ежегодно вводится в строй не менее 100 километров новых дорог.