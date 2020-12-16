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Москва

Сергей Собянин рассказал, когда школы Москвы вернутся к очному обучению 

Вечерняя Москва и ещё 13 3 часа назад
Сергей Собянин рассказал, когда школы вернутся к очному обучению
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин
Столичные школы вернутся на очное обучение, как только станет ясно, что пандемия коронавируса пошла на спад. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в среду, 16 декабря, выступая с отчетом в Мосгордуме.
Глава города отметил, что власти будут оценивать ситуацию в ближайшие недели.

— Очное обучение ничего не заменит, поэтому при первой возможности, как только мы увидим, что эпидемия пошла на спад, мы вернем нормальное очное обучение. Мы сами этого хотим, — приводит РИА Новости слова Собянина.

Он уточнил, что удаленная форма обучения вводилась «не от хорошей жизни», но только в целях безопасности москвичей и их детей.
Ранее власти Москвы оценили необходимость жестких локдаунов из-за пандемии.
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Новости Москвы , Образование , Сергей Собянин , Мосгордума , Правительство Москвы , РИА Новости
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