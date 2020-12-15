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Еще 73 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Еще 73 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»Софья Сандурская / АГН «Москва»
За минувшие сутки в Москве скончались 73 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 10 095 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 во вторник, 15 декабря.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать специалиста, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что «Вектор» начнет регистрацию вакцины от COVID-19 после второго этапа испытаний.
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