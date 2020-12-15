Движение ограничат на проспекте Мира из-за дорожных работ 

Москве на Проспекте Мира ограничат движение из-за дорожных работ. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.

Движение будет перекрыто с 16 по 27 декабря с 03:00 до 03:30 на участке в сторону области от Ростокинской улицы до вл. 222, стр. 4 по Проспекту Мира. Также движение ограничат в сторону Ярославского шоссе до вл. 222, стр. 4 по Проспекту Мира.

Кроме того изменения затронут движение по Ярославскому шоссе в сторону центра от вл. 1А до проспекта Мира и перекроют боковой проезд в сторону центра до проезда Серебрякова до вл. 211А по проспекту Мира.