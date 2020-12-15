Дополнительных ограничений на праздники в Москве не будет

Столичные власти не планируют вводить из-за коронавируса дополнительные ограничения в местах досуга. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

В частности, в городе продолжат принимать гостей ледовые катки.

"Никаких ограничений нет, — сказал в эфире телеканала "Россия 24" Немерюк. — И в предновогодние, и в посленовогодние дни все катки работают".

Напомним, массовых мероприятий в Москве из-за пандемии коронавируса в предстоящие праздники не будет. Например, отменен ставший уже традиционным фестиваль "Путешествие в Рождество". Не будут работать в новогоднюю ночь рестораны и кафе.