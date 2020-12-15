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Дополнительных антиковидных ограничений на праздники в Москве не будет 

Российская Газета и ещё 2 2 часа назад
Дополнительных ограничений на праздники в Москве не будет
Фото: РИА Новости
Столичные власти не планируют вводить из-за коронавируса дополнительные ограничения в местах досуга. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
В частности, в городе продолжат принимать гостей ледовые катки.

"Никаких ограничений нет, — сказал в эфире телеканала "Россия 24" Немерюк. — И в предновогодние, и в посленовогодние дни все катки работают".

Напомним, массовых мероприятий в Москве из-за пандемии коронавируса в предстоящие праздники не будет. Например, отменен ставший уже традиционным фестиваль "Путешествие в Рождество". Не будут работать в новогоднюю ночь рестораны и кафе.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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