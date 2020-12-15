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Москва

Власти Москвы: «Мы надеемся все-таки избежать локдауна» 

Вероника Полынина 1 час назад
Власти Москвы не планируют вводить полный локдаун в городе во время новогодних праздников. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы надеемся все-таки избежать локдауна. Многие страны пошли по этому пути: кто-то ввел комендантский час, кто-то уходит в тотальный локдаун фактически на месяц. В Москве и магазины, и рестораны работают. Каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», — приводит RT слова чиновника.

Он отметил, что дополнительных ограничений для досуговых мест вводиться не будет.
Кроме того, Москва готова к потоку туристов из российских регионов во время новогодних каникул.
Ранее, как сообщал «Рамблер», власти Москвы отменили все массовые мероприятия в городе во время праздников. С 23:00 до 06:00 в городе не работают кафе и рестораны, ночные клубы. При этом столичная подземка и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь без технологического перерыва.
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Новости Москвы , Видео , Алексей Немерюк , Правительство Москвы
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