Власти Москвы: «Мы надеемся все-таки избежать локдауна» 

Власти Москвы не планируют вводить полный локдаун в городе во время новогодних праздников. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы надеемся все-таки избежать локдауна. Многие страны пошли по этому пути: кто-то ввел комендантский час, кто-то уходит в тотальный локдаун фактически на месяц. В Москве и магазины, и рестораны работают. Каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», — приводит RT слова чиновника.

Он отметил, что дополнительных ограничений для досуговых мест вводиться не будет.

Кроме того, Москва готова к потоку туристов из российских регионов во время новогодних каникул.

Ранее, как сообщал «Рамблер», власти Москвы отменили все массовые мероприятия в городе во время праздников. С 23:00 до 06:00 в городе не работают кафе и рестораны, ночные клубы. При этом столичная подземка и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь без технологического перерыва.