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Москва

Власти Москвы готовят новые меры поддержки бизнеса 

Прайм 2 часа назад
Власти Москвы готовят новые меры поддержки бизнеса
Фото: РИА Новости
Власти Москвы готовят новый пакет мер поддержки для бизнеса, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в рамках XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

"Первый пакет мер по поддержке… мы достаточно серьёзно помогли бизнесу, но на этом мы не заканчиваем. У нас с вами в любом случае грядёт второй пакет… Там, в том числе, есть помощь НТО и помощь другим предприятиям, есть ряд отсрочек", — сказал Немерюк.

Ранее правительством Москвы были приняты 4 пакета поддержки бизнеса на сумму 87,9 миллиарда рублей, которой в той или иной степени были охвачены все наиболее пострадавшие отрасли экономики. Помощь города уже получили 45 тысяч компаний пострадавших отраслей.
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