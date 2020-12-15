Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Поезда на Курском направлении МЖД и МЦД-2 следуют с задержками 

Москва24 и ещё 1 44 минуты назад
Поезда на Курском направлении следуют с задержками
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Движение поездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и Московском центральном диаметре "Курско-Рижский" (МЦД-2) задерживается, сообщается в Twitter "Центральной ППК".
Движение поездов затруднено по техническим причинам. В связи с этим возможны оперативные изменения в графике. Пассажиров просят следить за объявлениями.
Ранее электропоезда начали останавливаться у временной платформы остановочного пункта Карманово. Изменения вступили в силу с 13 декабря на Савеловском направлении.
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Москва24: последние новости
Инсталляции "Звездное небо" в Москве преобразились к Новому году Инсталляции "Звездное небо" в Москве преобразились к Новому году Кинотеатр "Высота" реконструировали в Кузьминках Кинотеатр "Высота" реконструировали в Кузьминках Почти 100 тысяч нарушений самоизоляции зафиксировали в Москве с апреля Почти 100 тысяч нарушений самоизоляции зафиксировали в Москве с апреля
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
00:35
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
Общество
Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео
00:17
Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео
Общество
Депутаты Госдумы повторно болеют коронавирусом
00:52
Депутаты Госдумы повторно болеют коронавирусом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение