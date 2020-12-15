Поезда на Курском направлении следуют с задержками

Все новости на карте

Движение поездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и Московском центральном диаметре "Курско-Рижский" (МЦД-2) задерживается, сообщается в Twitter "Центральной ППК".

Движение поездов затруднено по техническим причинам. В связи с этим возможны оперативные изменения в графике. Пассажиров просят следить за объявлениями.

Ранее электропоезда начали останавливаться у временной платформы остановочного пункта Карманово. Изменения вступили в силу с 13 декабря на Савеловском направлении.