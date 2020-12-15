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Москва

Новогодние и рождественские украшения появились на улицах Москвы 

Вечерняя Москва и ещё 3 1 час назад
Новогодние декорации появились в центре Москвы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Коммунальные службы столицы закончили украшать город к грядущим праздникам. Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина во вторник, 15 декабря.
На некоторых центральных улицах можно круглый год любоваться инсталляцией «Звездное небо», состоящей из гирлянд, натянутых между домами. Подобное украшение установили на улицах Мясницкой и Ильинке.
На улице Никольской появились синие шары в виде больших елочных игрушек. Камергерский переулок украсили золотыми гирляндами, а на Большой Дмитровке появились инсталляции, напоминающие медуз.
Сообщается, что дополнительных закупок для украшений столицы не производилось. Используются исключительно те гирлянды, которые уже устанавливали ранее.
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