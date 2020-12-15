В Москве разработали нейронную сеть для диагностики COVID-19 

Российские ученые разработали «КТ-калькулятор» — нейронную сеть, которая на основе анализа крови умеет оценивать степень поражения легких у больных пневмонией, делать прогнозы и определять тактику лечения пациентов, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин . По его словам, нововведение поможет спасти немало человеческих жизней.

«КТ-калькулятор» был разработан правительством Москвы при участии специалистов МГУ имени Ломоносова . Нейросеть, используя данные анализа крови, сатурации и общих данных о состоянии пациента, зараженного коронавирусом, способна вычислить у него область поражения легких. Вывод искусственного интеллекта поможет медику выявить уровень течения «ковидной» пневмонии у человека: легкой, средней или тяжелой степени.

«В каких-то случаях, если калькулятор предполагает лёгкую форму пневмонии, отказаться от проведения компьютерной томографии. В других — немедленно госпитализировать пациента, провести КТ-диагностику или рентген и начать интенсивное лечение», — написал Собянин.

Столичный мэр подчеркнул, что нововведение уже встроено в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему города Москвы, доступ в которую будет доступен медикам из других регионов. Градоначальник отметил, что сервис станет дополнительным инструментом для региональных врачей, у которых нет больших мощностей по проведению КТ.