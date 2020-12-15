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За сутки от коронавируса вылечились 5307 москвичей 

News.ru 28 минут назад
За сутки от коронавируса вылечились 5307 москвичей
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU
По данным на утро 15 декабря за минувшие сутки 5307 жителей Москвы вылечились от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Ещё 5307 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 539 859, — говорится в сообщении.
С 5 декабря в столице началась вакцинация от коронавирусной инфекции для сотрудников медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, получили возможность привиться вакциной работники городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет. Первоначально в Москве открылось 70 пунктов вакцинации, ожидается, что к началу 2021 года их количество вырастет до 170.
Помимо этого, с 14 декабря в Москве работники МФЦ, культуры, сферы торговли и услуг также могут записаться на вакцинацию. Электронная запись открылась и в Подмосковье.
Жителям Москвы, перенёсшим коронавирус, предлагают стать донорами плазмы, которая содержит антитела к вирусу и может помочь в лечении других пациентов. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который не имеет хронических заболеваний, а также сдал отрицательные тесты на ВИЧ, гепатиты В и С.
Как ранее писал NEWS.ru, число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за последние сутки увеличилось на 77. С момента вспышки инфекции количество жертв COVID-19 в российской столице превысило 10 тысяч, теперь их 10 022.
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