В Пушкинском музее планируют построить три подземные галереи

Стало известно, что был одобрен проект планировки территории Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Планируется построить три подземные галереи, которые соединят основное здание музея с выставочным центром и другими галереями.

«Проектом предусмотрено строительство трех подземных галерей, соединяющих основное здание музея с депозитарно-реставрационным и выставочным центром; с Галереей старых мастеров и с Галереей искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков», — сообщила глава комитета Анастасия Пятова.