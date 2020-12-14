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Москва

Под Пушкинским музеем построят подземные галереи 

Экспресс газета и ещё 8 9 часов назад
В Пушкинском музее планируют построить три подземные галереи
Фото: РИА Новости
Стало известно, что был одобрен проект планировки территории Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Планируется построить три подземные галереи, которые соединят основное здание музея с выставочным центром и другими галереями.

«Проектом предусмотрено строительство трех подземных галерей, соединяющих основное здание музея с депозитарно-реставрационным и выставочным центром; с Галереей старых мастеров и с Галереей искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков», — сообщила глава комитета Анастасия Пятова.

Также в проект входит реконструкция части наземной территории, а именно Малого Знаменского переулка на участке от улицы Волхонки до Колымажного переулка. Всего площадь территории проекта составит 5,7 гектар. Полное завершение реконструкции намечено на 2027 год, за это время будут построены новые галереи и отреставрированы старые. Ранее сообщалось, что правительство увеличило финансирование реконструкции Пушкинского музея на 3,3 миллиарда рублей, передает «Интерфакс».
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Новости Москвы , Анастасия Пятова , Интерфакс
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