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Москва

Собянин рассказал об ограничениях на новогодние праздники 

Прайм и ещё 3 4 часа назад
Собянин: власти не ограничивают встречи в новогодние праздники
Фото: РИА Новости
Власти не ограничивают в Москве встречи в новогодние праздники, комендантские часы не объявляют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем", — заявил мэр в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".

Также он считает, что смысла ограничивать продажу алкоголя нет.

"В мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла в этом", — добавил Собянин, отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на продажу алкогольных напитков в новогодние праздники.

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Новости Москвы , Сергей Собянин , Испания
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