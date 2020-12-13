Собянин: власти не ограничивают встречи в новогодние праздники

"В мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла в этом", — добавил Собянин, отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на продажу алкогольных напитков в новогодние праздники.