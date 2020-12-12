Собянин обратился к семье Гафта 

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнование семье и близким актера Валентина Гафта.
«Ушёл Большой актёр.. Валентин Иосифович Гафт. Блистательные роли в кино и на театральных сценах, необыкновенное чувство юмора и литературный талант всегда искрометно звучали в его поэтическом творчестве. Так горько.. мои самые искренние слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам Великого Мастера», — написал Собянин в инстаграме.
Градоначальник отметил, что Валентин Гафт будет похоронен на Аллее актёров на Троекуровском кладбище.
В комментариях пользователи присоединяются к соболезнованиям Собянина и сожалеют, что уходит поколение знаменитых советских актеров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что смерть Гафта стала большой утратой для всей российской культуры.
Сегодня на 86-м году жизни скончался народный артист Валентин Гафт.