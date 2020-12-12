Собянин обратился к семье Гафта 

«Ушёл Большой актёр.. Валентин Иосифович Гафт. Блистательные роли в кино и на театральных сценах, необыкновенное чувство юмора и литературный талант всегда искрометно звучали в его поэтическом творчестве. Так горько.. мои самые искренние слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам Великого Мастера», — написал Собянин в инстаграме.