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Москва

Собянин обратился к семье Гафта 

Майк Габриелян 57 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнование семье и близким актера Валентина Гафта.

«Ушёл Большой актёр.. Валентин Иосифович Гафт. Блистательные роли в кино и на театральных сценах, необыкновенное чувство юмора и литературный талант всегда искрометно звучали в его поэтическом творчестве. Так горько.. мои самые искренние слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам Великого Мастера», — написал Собянин в инстаграме.

Градоначальник отметил, что Валентин Гафт будет похоронен на Аллее актёров на Троекуровском кладбище.
В комментариях пользователи присоединяются к соболезнованиям Собянина и сожалеют, что уходит поколение знаменитых советских актеров.
Определены претенденты на наследство Гафта
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что смерть Гафта стала большой утратой для всей российской культуры.
Сегодня на 86-м году жизни скончался народный артист Валентин Гафт.
Новости Москвы , Видео , Валентин Гафт , Сергей Собянин , Владимир Путин
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