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Москва

Собянин назвал китайский метод борьбы с COVID-19 не применимым для Москвы 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Китайский метод по борьбе с коронавирусом эффективен, но он не применим к Москве, сказал столичный мэр Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус", анонс которого показан на телеканале "Россия 1".

"Конечно, китайский метод эффективен, я считаю, что он вообще не применим к нам", — сообщил Собянин.

Как в среду отмечал китайский эксперт, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при университете Цинхуа Чжоу Бо, Китай сумел быстро побороть пандемию COVID-19 благодаря дисциплине его рядовых граждан и четкому выполнению рекомендаций врачей. Также эксперты полагают, что помогло жесткое, быстрое вмешательство государства и строгие карантинные меры, когда на карантин закрывались даже города-миллионники.
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Роспотребнадзор , Китай
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