Все парковки Москвы будут бесплатными в новогодние праздники

"В праздничные дни все парковки на улицах города бесплатные, в эти январские праздники они также будут бесплатными. Жители и гости Москвы смогут поехать погулять в центр, в парки с семьей, друзьями. Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций", — сказал Ликсутов.