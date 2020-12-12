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Москва

В новогодние праздники все парковки в Москве будут бесплатными 

ТАСС и ещё 13 1 час назад
Все парковки Москвы будут бесплатными в новогодние праздники
Фото: РИА Новости
Все парковки на улицах столицы, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом, будут бесплатными с 1 по 9 января, сообщил ТАСС в субботу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В праздничные дни все парковки на улицах города бесплатные, в эти январские праздники они также будут бесплатными. Жители и гости Москвы смогут поехать погулять в центр, в парки с семьей, друзьями. Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций", — сказал Ликсутов.

Он уточнил, что в воскресенье, 10 января парковки снова будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю новогоднюю ночь, чтобы не допустить столпотворения пассажиров.
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