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Еще 5 890 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 

Москва24 54 минуты назад
Еще 5 890 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве после лечения от коронавируса вылечились 5 890 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Всего в городе справились с инфекцией 524 779 пациентов.
Уточняется, что для подтверждения отсутствия заболевания у человека, специалисты проводят специальные исследования. Также всем выздоровевшим после выписки дают соответствующие рекомендации.
Победившие COVID-19 могут стать донорами плазмы. Для этого необходимо позвонить по телефону: 8-495-870-45-16.
Ранее сообщалось, что количество доноров плазмы с антителами к COVID-19 в ноябре увеличилось на 82% по сравнению с предыдущим месяцем. Ежедневно в городе становится все больше тех, кто благодаря помощи врачей благополучно вылечился от коронавируса.
Также стало известно, что в Москве открыли восьмой пункт сдачи плазмы с антителами к коронавирусной инфекции. Теперь процедуру проводят и в городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова.
Переливание плазмы назначается лечащим врачом пациентам с COVID-19, болеющим в средней и тяжелой формах. Процедура переливания плазмы снижает вероятность перевода пациента на аппарат ИВЛ почти в два раза, а также увеличивает выживаемость на 19%.
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