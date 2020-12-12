Еще 5 890 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 

Москве после лечения от коронавируса вылечились 5 890 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Всего в городе справились с инфекцией 524 779 пациентов.

Уточняется, что для подтверждения отсутствия заболевания у человека, специалисты проводят специальные исследования. Также всем выздоровевшим после выписки дают соответствующие рекомендации.

Победившие COVID-19 могут стать донорами плазмы. Для этого необходимо позвонить по телефону: 8-495-870-45-16.

Ранее сообщалось, что количество доноров плазмы с антителами к COVID-19 в ноябре увеличилось на 82% по сравнению с предыдущим месяцем. Ежедневно в городе становится все больше тех, кто благодаря помощи врачей благополучно вылечился от коронавируса.

Также стало известно, что в Москве открыли восьмой пункт сдачи плазмы с антителами к коронавирусной инфекции. Теперь процедуру проводят и в городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова.

Переливание плазмы назначается лечащим врачом пациентам с COVID-19, болеющим в средней и тяжелой формах. Процедура переливания плазмы снижает вероятность перевода пациента на аппарат ИВЛ почти в два раза, а также увеличивает выживаемость на 19%.