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Москва

Многодетные семьи из Подмосковья получат 77 земельных участков 

Вечерняя Москва и ещё 1 4 часа назад
Многодетные семьи из Подмосковья получат 77 земельных участков
Фото: Вечерняя Москва
Многодетные семьи из Подмосковья получат 77 бесплатных земельных участков, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
Руководитель ведомства Наталья Адигамова уточнила, что к передаче подготовили участки общей площадью 12,8 гектара. Они расположены в Орехово-Зуеве (18 участков), Клину (11), Ступине и Солнечногорске (по семь), в Егорьевске (шесть), Дубне и Раменском округе (по четыре), в Можайске, Шатуре, Коломне и Сергиевом Посаде (по три участка). Также ждут новых владельцев участки на территории Мытищ, Чехова, Истры, Серебряных Прудов и Серпухова. Семьи получат свои владения до конца этого года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News отметила, что при покупке жилья в 2021 году россиянам следует обратить внимание на государственные программы и льготы. Например, использовать материнский капитал или воспользоваться ставкой от 6,5 процента для многодетных семей.
Ранее «Москва 24» рассказала, что свыше 28 тысяч москвичей, участвующих в программе реновации, получили новые квартиры за три года. Также за прошедшее время были сданы 62 новостройки, почти 200 пятиэтажек готовятся к сносу.
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Новости Москвы , Ирина Радченко , Егорьевск , Клин , Московская область , Солнечногорск , Ступино
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