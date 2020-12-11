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Москва

В 2021 году в Москве сформируют восемь особо охраняемых природных зон 

Москва меняется 1 час назад
В столице появятся восемь особо охраняемых природных зон
Фото: Москва меняется
В следующем году в Москве сформируют восемь новых особо охраняемых природных территорий общей площадью 280 гектаров, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский:

«В 2021 году на территории Москвы планируется образовать восемь особо охраняемых природных территорий — три ландшафтных заказника, один заповедный участок, два природных заказника, два памятника природы общей площадью 280 гектаров»

Он напомнил, что в 2020 году в Москве было образовано 26 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью порядка 1,77 тысячи гектаров.
На сегодняшний день общая площадь особо охраняемых природных территорий в столице составляет более 19 тысяч гектаров.
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Новости Москвы , Антон Кульбачевский
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