Главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль

Главную новогоднюю елку России доставили из Подмосковья на Соборную площадь Кремля. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Высотка дерева составляет 25 метров, а возраст — 96 лет. Размах нижних ветвей дерева — порядка десяти метров. Диаметр ствола составляет 60 сантиметров.
Ранее официальный представитель управления делами президента Российской Федерации Елена Крылова рассказала, что новогодние елки в Кремле в этом году не будут проходить из-за пандемии коронавируса.