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Москва

Главную новогоднюю елку страны доставили на Соборную площадь Кремля 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
Главную новогоднюю елку России доставили из Подмосковья на Соборную площадь Кремля. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Высотка дерева составляет 25 метров, а возраст — 96 лет. Размах нижних ветвей дерева — порядка десяти метров. Диаметр ствола составляет 60 сантиметров.
Ранее официальный представитель управления делами президента Российской Федерации Елена Крылова рассказала, что новогодние елки в Кремле в этом году не будут проходить из-за пандемии коронавируса.
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Новости Москвы , Елена Крылова , АГН "Москва" , Московская область
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