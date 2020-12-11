Власти Москвы опровергли привлечение казаков для охраны порядка

Привлечение казаков для охраны правопорядка в столице на новогодние праздники не планируется. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Отмечается, что оперативная обстановка в столице остается стабильной и находится под контролем правоохранительных органов . Дополнительных средств для охраны порядка не требуется, передает РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что казаки якобы помогут полиции в Москве следить за порядком в Новый год. При этом они пообещали никого не разгонять.