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Власти Москвы опровергли информацию о привлечении казаков для охраны порядка 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
Власти Москвы опровергли привлечение казаков для охраны порядка
Фото: Вечерняя Москва
Привлечение казаков для охраны правопорядка в столице на новогодние праздники не планируется. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Отмечается, что оперативная обстановка в столице остается стабильной и находится под контролем правоохранительных органов. Дополнительных средств для охраны порядка не требуется, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что казаки якобы помогут полиции в Москве следить за порядком в Новый год. При этом они пообещали никого не разгонять.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , МВД , РИА Новости
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