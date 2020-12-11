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Москва

Торговый комплекс ввели в эксплуатацию в Северном Медведкове 

Москва24 48 минут назад
В Северном Медведкове появился новый торговый комплекс
Фото: Москва24
Торговый комплекс ввели в эксплуатацию в Северном Медведкове. Новостройке присвоен адрес улица Широкая, дом 2а, строение 1, сообщает Мосгосстройнадзор.
В двухэтажном торговом комплексе площадью 26,7 тысячи квадратных метров разместятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров, небольшие бутики, фуд-корт на 587 мест, комната матери и ребенка. Уточняется, что в здании оборудован собственный мясной и рыбный цеха, цех кондитерских и хлебобулочных изделий.
На прилегающей территории создана парковка на 1 108 автомобилей. К ТЦ можно подъехать со стороны Чермянского проезда, улицы Широкой и Проектируемого проезда 6379. Ранее в столичном районе Чертаново Северное ввели в эксплуатацию торгово-развлекательный центр "Гравитация".
Объект возведен на улице Чертановской, доме 20, сооружении 3, в районе Чертаново Северное за счет инвестора.
Новый трехэтажный семейный торгово-развлекательный центр построили на месте временного рынка у пересечения улицы Чертановской с Днепропетровской и Сумской улицами.
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Новости Москвы , Северный
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