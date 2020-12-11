Мэр объявил о расширении категорий для вакцинации от COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии с 14 декабря записи на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска.

«Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг. По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих», — написал он в своем блоге.

Собянин пояснил, что расширить группу риска станет возможным из-за поступления в Москву новой партии вакцины.

Как напоминает НСН, неделю назад в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для медиков и педагогов. Вместе с тем опрос показал, что 70% россиян в ближайшее время не стали бы делать себе прививку от коронавируса, если бы была такая возможность.