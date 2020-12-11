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Москва

Погода в Москве: жителей предупредили о пятнадцатиградусном морозе 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
В Москву в ближайшую ночь придут морозы до -15°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца.

"Суббота в столичном регионе, благодаря сибирскому антициклону, станет последним погожим, но холодным днем и, по всей видимости, утвердит статус декабря 2020 года как самого солнечного в истории метеонаблюдений", — сказал синоптик.

По его словам, в условиях малооблачной погоды в столице ударят морозы до -10-15°C, а днем столбики термометров будут не выше -3-8°C
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Новости Москвы , Видео , Погода
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