В Москву в ближайшую ночь придут морозы до -15°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца.
"Суббота в столичном регионе, благодаря сибирскому антициклону, станет последним погожим, но холодным днем и, по всей видимости, утвердит статус декабря 2020 года как самого солнечного в истории метеонаблюдений", — сказал синоптик.
По его словам, в условиях малооблачной погоды в столице ударят морозы до -10-15°C, а днем столбики термометров будут не выше -3-8°C