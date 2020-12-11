Москвичей предостерегли от выхода на лед водоемов 

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Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предостерег москвичей от выхода на тонкий лед водоемов, сообщает Агентство "Москва". "Кататься на коньках на всех столичных водоемах нельзя — сейчас это запрещено, опасно для жизни. Ходить нельзя по льду точно", — заявил он.

Цыганков напомнил, что в Москве открыто много катков с искусственном льдом, у которых есть специальная система охлаждения. По его словам, они безопасны.

Ранее стало известно, что самым снежным днем в столичном регионе на следующей неделе будет 15 декабря.