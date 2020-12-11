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Москва

Москвичей предостерегли от выхода на лед водоемов 

Москва24 2 часа назад
Москвичей предостерегли от выхода на лед водоемов
Фото: РИА Новости
Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предостерег москвичей от выхода на тонкий лед водоемов, сообщает Агентство "Москва". "Кататься на коньках на всех столичных водоемах нельзя — сейчас это запрещено, опасно для жизни. Ходить нельзя по льду точно", — заявил он.
Цыганков напомнил, что в Москве открыто много катков с искусственном льдом, у которых есть специальная система охлаждения. По его словам, они безопасны.
Ранее стало известно, что самым снежным днем в столичном регионе на следующей неделе будет 15 декабря.
В ближайшие два дня погоду в Москве и области еще будет определять антициклон. Атмосферное давление в пятницу и в субботу будет на 12–13 единиц выше нормы. В выходные в столице будет бесснежно. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что текущая зима будет характеризоваться переменчивой погодой. Также сообщалось о скором приходе аномального холода в ряд регионов России. Температура в некоторых районах опустится ниже нормы на 9 градусов.
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Новости Москвы , Анатолий Цыганков , Роман Вильфанд , Росгидромет , АГН "Москва"
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