Москвичей предостерегли от выхода на лед водоемов 

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предостерег москвичей от выхода на тонкий лед водоемов, сообщает Агентство "Москва". "Кататься на коньках на всех столичных водоемах нельзя — сейчас это запрещено, опасно для жизни. Ходить нельзя по льду точно", — заявил он.
Цыганков напомнил, что в Москве открыто много катков с искусственном льдом, у которых есть специальная система охлаждения. По его словам, они безопасны.
Ранее стало известно, что самым снежным днем в столичном регионе на следующей неделе будет 15 декабря.
В ближайшие два дня погоду в Москве и области еще будет определять антициклон. Атмосферное давление в пятницу и в субботу будет на 12–13 единиц выше нормы. В выходные в столице будет бесснежно. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что текущая зима будет характеризоваться переменчивой погодой. Также сообщалось о скором приходе аномального холода в ряд регионов России. Температура в некоторых районах опустится ниже нормы на 9 градусов.