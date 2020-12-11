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Цикл онлайн-мероприятий «Космос по выходным» запустят на ВДНХ 

ТАСС и ещё 9 2 часа назад
ВДНХ запускает серию лекций о космосе
Фото: РИА Новости
Центр "Космонавтики и авиации" на ВДНХ запустит с 13 декабря цикл онлайн-встреч "Космос по выходным". Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, лекции будут идти до конца февраля по выходным. На них, к примеру, можно будет узнать, как отбирают в отряд космонавтов, а также как отличить кометы от астероидов.
Первая лекция "Малые тела Солнечной системы", посвященная строению астероидов и комет, пройдет 13 декабря в 16:00. На ней можно будет узнать, кто присваивает имена небесным телам, что такое метеорный поток и чем метеор отличается от метеороида и метеорита. Занятие будет вести старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.
Вторая лекция, речь на которой пойдет об отборе в космонавты, состоится в 16:00 20 декабря. Там расскажут о требованиях к кандидатам в космонавты. Своим опытом поделится сопредседатель молодежного совета Русского космического общества популяризатор космонавтики Денис Прудник. Зрители смогут задать лектору вопросы посредством Zoom, предварительно надо будет зарегистрироваться по ссылке.
27 декабря в 16:00 пройдет онлайн-встреча с космонавтами. Модерировать ее будет летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин, а гостем выступит его коллега, Герой СССР Виктор Афанасьев. Они расскажут зрителям о традициях в невесомости, о новогоднем меню космонавтов, а также о том, сколько раз на орбите космонавты обычно встречают Новый год. Задать вопросы спикерам можно до 15 декабря в комментариях под постом с анонсом встречи на страницах ВДНХ в Facebook, Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассниках".
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Новости Москвы , Виктор Афанасьев , Владимир Сурдин , Федор Юрчихин
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