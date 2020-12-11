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Москва

«Ъ»: названо основное место нарушения масочного режима в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Москвичей без масок больше всего оказалось в метро
Фото: РИА Новости
Основным местом нарушения перчаточно-масочного режима в Москве стало метро, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику юридического центра Destra.
По данным сервиса, 58% протоколов о нарушении режима в столице были выписаны в метро, 18% — на вокзалах, 13% — в автобусах, 9% — в торговых центрах, указано в сообщении. При этом 71% нарушений в метро были зафиксированы в вестибюлях станций после прохождения турникетов, 12% — в вагонах поездов, 11% — при входе до турникетов и 6% — на платформах станций, отмечает издание.
Обязательное ношение перчаток и масок в общественных местах было введено в России для борьбы с распространением коронавируса нового типа. За все время пандемии в России выявлено более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 45 тысяч — с летальным исходом.
Случаи новой коронавирусной инфекции были зафиксированы во всех регионах страны.
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Новости Москвы , Газета "Коммерсантъ"
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