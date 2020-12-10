Собянин призвал пожилых в праздники оставаться дома

"Я еще раз обращаюсь ко всем москвичам старшего поколения: лучше посидеть в эти дни дома, лучше побыть в семейном кругу, но не рисковать", — сказал он в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

По словам мэра, в преддверии новогодних праздников пожилые горожане зачастую проявляют "лишнюю активность". "Их стало больше в магазинах, торговых центрах, и мы видим рост доли заболевших среди старшего поколения, а это значит рост и госпитализации, рост тяжелых случаев и в том числе смертей", — добавил Собянин.

В этой связи он призвал "не поддаваться таким праздничным настроениям с точки зрения возможных прогулок, посещений торговых центров и так далее". "Максимально аккуратно, просто максимально бережно относитесь к себе", — заключил мэр.

Из-за пандемии жителям Москвы старше 65 лет и некоторым горожанам, входящим в группу риска, сейчас предписано по возможности не покидать дома.