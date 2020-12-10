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Москва

Власти Москвы рассказали о планах по школьной дистанционке 

Говорит Москва и ещё 6 48 минут назад
Собянин отменит «дистанционку» при спаде заболеваемости коронавирусом
Фото: ТАСС
Власти Москвы рассказали о планах по школьной дистанционке.
Отменить удалённый режим обучения планируется при спаде заболеваемости коронавирусом.
Об этом мэр Москвы заявил в интервью телеканалу «Россия-24».
Кроме того, по словам Сергея Собянина, ухудшения качества образования не наблюдается. В частности, это показали выпускные экзамены.
Школьники 6-11-х классов с 19 октября на две недели перешли на дистанционный режим обучения, позже градоначальник продлил его до 8 ноября, затем — до 22 ноября, позже — до 6 декабря. На данный момент дистанционный режим действует до конца второй четверти.
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Новости Москвы , Образование , Общество , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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