Собянин отменит «дистанционку» при спаде заболеваемости коронавирусом

Власти Москвы рассказали о планах по школьной дистанционке.

Отменить удалённый режим обучения планируется при спаде заболеваемости коронавирусом.

Об этом мэр Москвы заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

Кроме того, по словам Сергея Собянина , ухудшения качества образования не наблюдается. В частности, это показали выпускные экзамены.

Школьники 6-11-х классов с 19 октября на две недели перешли на дистанционный режим обучения, позже градоначальник продлил его до 8 ноября, затем — до 22 ноября, позже — до 6 декабря. На данный момент дистанционный режим действует до конца второй четверти.