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Москва

В Москве не будет дополнительных ограничений на Новый год 

News.ru и ещё 12 1 час назад
Дополнительных ограничений на Новый год не будет
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Дополнительных ограничений и штрафов в Москве вводить не будут. Но и льготный проезд не восстановят.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовых мероприятий в Москве в новогодние праздники не будет. Однако и дополнительных ограничений власти столицы вводить не станут.

Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких массовых специальных мероприятий мы там устраивать не собираемся, — цитирует его РИА Новости.

Собянин добавил, что при этом и льготы на проезд для пенсионеров, инвалидов и школьников не будут восстановлены. Градоначальник отметил, что в любые праздники или будние дни «группы риска должны находиться дома», в домашнем кругу.
Власти Петербурга с 30 декабря по 10 января запретят доступ посетителей в музеи и театры. Также будет приостановлена работа общепита с 30 декабря по 3 января. Доступ в аквапарки, океанариумы, выставки в торговых центрах будет под запретом уже с 4 декабря.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры по коронавирусу в городе могут быть ужесточены, если ситуация с заболеваниями ухудшится, передавал NEWS.ru.
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Новости Москвы , Александр Беглов , Сергей Собянин , Правительство Санкт-Петербурга , Правительство Москвы , РИА Новости
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