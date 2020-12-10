Дополнительных ограничений на Новый год не будет

Дополнительных ограничений и штрафов в Москве вводить не будут. Но и льготный проезд не восстановят.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовых мероприятий в Москве в новогодние праздники не будет. Однако и дополнительных ограничений власти столицы вводить не станут.

Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких массовых специальных мероприятий мы там устраивать не собираемся, — цитирует его РИА Новости.

Собянин добавил, что при этом и льготы на проезд для пенсионеров, инвалидов и школьников не будут восстановлены. Градоначальник отметил, что в любые праздники или будние дни «группы риска должны находиться дома», в домашнем кругу.

Власти Петербурга с 30 декабря по 10 января запретят доступ посетителей в музеи и театры. Также будет приостановлена работа общепита с 30 декабря по 3 января. Доступ в аквапарки, океанариумы, выставки в торговых центрах будет под запретом уже с 4 декабря.