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Москва

Москвичей пригласили на онлайн-экскурсию «Огни Москвы» 

Москва24 и ещё 10 52 минуты назад
Москвичей пригласили на онлайн-экскурсию «Огни Москвы»
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Онлайн-экскурсию "Огни Москвы" могут посмотреть горожане на YouTube-канале комплекса городского хозяйства столицы, сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятие посвящено 290-летию наружного освещения города. Экскурсию провела директор музея "Огни Москвы" Наталья Потапова.
Зрители смогут познакомиться с историей появления уличных светильников, а также узнать о современном их использовании. Москвичам также расскажут, зачем фонарные столбы красили в белый, почему Гоголь избегал фонарей и другие интересные факты по теме. Ранее сообщалось, что онлайн-марафон для столичной молодежи "Ты в Москве" стартует 14 декабря. Длиться он будет 10 дней. За это время для студентов и школьников проведут 800 различных мероприятий — начиная мастер-классами и встречами с известными людьми, заканчивая онлайн-викторинами и нетворкингом.
Также стало известно, что музыкальный флешмоб "Валенки" запустил столичный музей Победы в социальных сетях. Для участия в акции необходимо записать видео хронометражем не более минуты на одноименную песню и выложить в соцсетях "ВКонтакте", Instagram до 28 декабря. В соцсетях необходимо указать хештеги #ВаленкиФлешмоб, #МузейПобеды, #СтранаПоет.
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Новости Москвы , Наталья Потапова
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