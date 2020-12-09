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Москва

Ещё 5746 человек в Москве вылечились от коронавируса 

News.ru 3 часа назад
Ещё 5746 человек вылечились от коронавируса
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В течение прошедших суток из московских больниц по выздоровлении были выписаны 5746 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.
В общей сложности число жителей Москвы, вылечившихся после заражения, выросло до отметки в 507 149 человек.
Отсутствие у пациента заболевания подтверждается путём проведения исследований. Кроме того, всем, кому необходимо находиться под наблюдением после выписки, медики дают определённые рекомендации. Тот, кто уже переболел, может стать донором плазмы крови, необходимой для лечения других пациентов.
По имеющимся сведениям, в Москве с начала пандемии коронавирусом заразились 660 073 человека, 9496 горожан стали жертвами инфекции.
Как ранее передавал NEWS.ru, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов определил два наиболее вероятных сценария развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране в начале следующего года.
Он отметил, что можно рассчитывать на стабилизацию и положительную динамику в борьбе с COVID-19, если россияне подойдут со всей ответственностью к мерам профилактики коронавируса во время праздников, в противном случае ситуация может заметно ухудшиться.
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Новости Москвы , Александр Горелов , Роспотребнадзор
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