Заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы

Московский инновационный кластер (МИК) запустил на платформе i.moscow бесплатный сервис "Инвестиционная упаковка проекта", который поспособствует привлечению инвестиций в стартапы, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы

"Новый сервис решает одну из важнейших задач технологических стартапов — привлечение средств. Для этого проект нужно сделать инвестиционно привлекательным: определить целевую аудиторию и конкурентные преимущества, подготовить финансовую модель. Участникам в течение трех месяцев будут помогать с продвижением в инвестиционном сообществе", — приводятся на сайте слова заммэра Натальи Сергуниной.

Отмечается, что для отобранных стартапов разработают инвестиционную презентацию и финансовую модель, после чего представят инвестиционному комитету. Каждому предпринимателю МИК предложит календарь мероприятий и встреч с инвесторами, которые помогут привлечь финансирование.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, которые приводятся на сайт, это решение актуально для технологических стартапов в сфере образования, биомедицины, финансов и других отраслей.

"Сервис позволит объединить спрос и предложение на инвестиции на единой цифровой платформе. Воспользоваться им могут основатели технологических проектов с прототипом или минимально жизнеспособным продуктом (MVP), готовые к выходу на рынок. Стартапы, прошедшие дополнительную экспертизу, смогут претендовать на получение до 36 миллионов рублей от Фонда развития венчурного инвестирования города Москвы", — добавляется в сообщении.

Московский инновационный кластер создан для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом. Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" — специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу IT-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.