В Москве установили новогоднюю елку

Новогоднюю елку, украшенную красными и золотыми шарами, установили на Манежной площади в Москве

Как сообщил ТАСС один специалистов, устанавливающих елку, ее высота составляет около 12 м. На ель, установленную перед Историческим музеем, вешают светодиодную гирлянду, а на верхушке установлена звезда.

В общей сложности Москву к Новому Году и Рождеству украсят около 4 тыс. декоративных конструкций и более 1 тыс. праздничных елей высотой от 8 до 25 м. Среди украшений — световые тоннели и навесы из гирлянд, арки разных размеров и гигантские светящиеся елочные шары. Установку планируется завершить к 14 декабря.