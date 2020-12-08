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Москва

В Москве появится система для поиска пропавших животных 

News.ru и ещё 23 3 часа назад
В Москве появится система для поиска животных
Фото: News.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для поиска потерявшихся животных, а также для записи к ветеринару. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Электронные услуги становятся всё более востребованными у москвичей и постепенно распространяются на самые разные сферы жизни столицы, включая ветеринарию. Постановление об утверждении порядка работы «Ветеринарной автоматизированной системы» подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Система, получившая название «ВетАС», будет служить для автоматизации процессов приёма в ветеринарных клиниках Москвы, ведения амбулаторных карт животных, учёта и регистрации питомцев, а также предоставления владельцам животных сведений о плановых вакцинациях. Всеми функциями можно будет воспользоваться в личном кабинете на Портале госуслуг города Москвы.
Кроме того, к функциям системы относится ведение реестров ветеринарных клиник, специалистов, приютов и прививочных пунктов, а также контроль своевременного проведения обязательных мероприятий.

Для работы специалистов на прививочных пунктах разработано мобильное автоматизированное рабочее место «Ветврач». Информирование владельцев животных о плановых профилактических и противоэпизоотических мероприятиях, а также о мероприятиях в части идентификации и учёта животных производится с помощью электронной почты, sms-сообщений и личного кабинета на портале mos.ru, — уточнили в мэрии.

Запись в государственную ветеринарную клинику будет осуществляться с помощью сервиса «Запись к ветеринарному врачу». «ВетАС» также будет вести реестр приютов для бездомных животных. При наличии у питомца идентификационного номера, специалист сможет узнать контактные данные животного и передать информацию о его местонахождении хозяину.
Как сообщал NEWS.ru, порядка 200 бездомных животных нашли дом благодаря тематическому поезду в московском метро. Поезд был запущен в начале ноября по синей (Арбатско-Покровской) ветке. В его вагонах развешаны портреты животных с QR-кодом, который позволяет всем желающим ознакомиться с анкетой четвероногого. В случаях, когда животные обретают хозяев, под их изображениями появляется наклейка со словами «Уже дома». Акция будет продолжаться в течение шести месяцев.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Mos.ru
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