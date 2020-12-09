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Погода в Москве: Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы 

Вечерняя Москва и ещё 9 3 часа назад
Минувшая ночь стала самой холодной зимой
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы, столбик термометра в городе опустился до минус 12 градусов. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в среду, 9 декабря.

— Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. По данным 07:00, температура составляла минус 12 градусов, — сказала синоптик.

Елена Волосюк уточнила, что ранее самой холодной в столице была ночь с понедельника на вторник. Тогда температура составила минус 10,2 градуса, сообщает РИА Новости.
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Новости Москвы , Елена Волосюк , РИА Новости
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