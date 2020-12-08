Четыре строящиеся станции БКЛ получили названия 

На карте метро в будущем появятся следующие станции:

— «Новаторская» (рабочее название «Улица Новаторов») — расположена вдоль улицы Новаторов вблизи примыкания к Ленинскому проспекту, является пересадочной на строящуюся Троицкую линию метро;

— «Карамышевская» (рабочее название «Улица Народного Ополчения») — расположена в районе пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения;

— «Мневники» — расположена на территории Мневниковской поймы вблизи Карамышевской набережной;

— «Терехово» — расположена на территории Мневниковской поймы в районе бывшей деревни Терехово.

Строительство Большой кольцевой линии — крупнейший в мире проект в области метростроения. Длина новой линии составит 70 километров, на ней будет 31 станция. Сегодня работает уже девять станций. Движение по первому участку запустили в феврале 2018 года: на северо-западе Москвы открыли станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», « ЦСКА » и «Петровский парк». В конце того же года появилась еще одна — «Савеловская». В марте 2020 года пассажиров приняли станции «Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегородская».

Участок кольца от «Нижегородской» до «Савеловской» будет полностью готов в конце 2021 — начале 2022 года. В течение 2022 года планируется замкнуть кольцо.