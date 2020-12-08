Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Четыре строящиеся станции БКЛ получили названия 

Mos.ru и ещё 5 3 часа назад
Четыре строящиеся станции БКЛ получили названия
Фото: Mos.ru
Четыре строящиеся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена получили новые названия. Постановление столичного Правительства подписал Сергей Собянин.
На карте метро в будущем появятся следующие станции:
— «Новаторская» (рабочее название «Улица Новаторов») — расположена вдоль улицы Новаторов вблизи примыкания к Ленинскому проспекту, является пересадочной на строящуюся Троицкую линию метро;
— «Карамышевская» (рабочее название «Улица Народного Ополчения») — расположена в районе пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения;
— «Мневники» — расположена на территории Мневниковской поймы вблизи Карамышевской набережной;
— «Терехово» — расположена на территории Мневниковской поймы в районе бывшей деревни Терехово.
Строительство Большой кольцевой линии — крупнейший в мире проект в области метростроения. Длина новой линии составит 70 километров, на ней будет 31 станция. Сегодня работает уже девять станций. Движение по первому участку запустили в феврале 2018 года: на северо-западе Москвы открыли станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». В конце того же года появилась еще одна — «Савеловская». В марте 2020 года пассажиров приняли станции «Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегородская».
Участок кольца от «Нижегородской» до «Савеловской» будет полностью готов в конце 2021 — начале 2022 года. В течение 2022 года планируется замкнуть кольцо.
Видео дня. Самбурская и Бузова засыпали друг друга оскорблениями
Mos.ru: последние новости
«Электронный дом»: отвечаем на основные вопросы «Электронный дом»: отвечаем на основные вопросы Предприниматели смогут арендовать у города более 100 нежилых помещений на льготных условиях Предприниматели смогут арендовать у города более 100 нежилых помещений на льготных условиях Сергей Собянин: Врачи и учителя в Москве смогут первыми сделать прививку от коронавируса Сергей Собянин: Врачи и учителя в Москве смогут первыми сделать прививку от коронавируса
Комментарии
Новости Москвы , Строительство , Сергей Собянин , ЦСКА , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержания на акции неповиновения в Ереване попали на видео
01:54
Задержания на акции неповиновения в Ереване попали на видео
Появилось видео с места пожара в автосервисе в Петербурге
00:42
Появилось видео с места пожара в автосервисе в Петербурге
Происшествия
Редкое природное явление на российском курорте попало на видео
00:11
Редкое природное явление на российском курорте попало на видео
Опубликовано видео наезда автобуса на водителя
00:38
Опубликовано видео наезда автобуса на водителя
Происшествия
Последствия конфликта со стрельбой в Красноярске попали на видео
00:27
Последствия конфликта со стрельбой в Красноярске попали на видео
Происшествия
Стычка пассажира с полицией на борту самолета попала на видео
00:58
Стычка пассажира с полицией на борту самолета попала на видео
Происшествия
Пожар на химическом заводе в ЮАР попал на видео
00:25
Пожар на химическом заводе в ЮАР попал на видео
Происшествия
Стыковку корабля SpaceX с МКС показали на видео
01:19
Стыковку корабля SpaceX с МКС показали на видео
Технологии
Репетиция военного парада в Баку попала на видео
01:44
Репетиция военного парада в Баку попала на видео
В мире
Учения артиллеристов под Кемеровом попали на видео
01:14
Учения артиллеристов под Кемеровом попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение