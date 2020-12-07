Жители Москвы Московской области в октябре оформили ипотечных кредитов почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

По данным Центробанка, в октябре заемщики в Москве и Подмосковье оформили 26,4 тысячи ипотечных жилищных кредитов. Это в 1,9 раза больше, чем в октябре 2019 года.