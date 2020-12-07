Жилой дом на Большой Бронной улице отремонтируют

Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома на ул. Большая Бронная. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного автономного учреждения Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза).

«Мосгосэкспертиза, подведомственное комитету Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: ул. Большая Бронная, д. 19, Пресненский район, Центральный административный округ города Москвы. После капитального ремонта в доме обновят как внешнюю, так и внутреннюю отделку, а также заменят коммуникации», — говорится в сообщении.

Как пояснила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева , согласован проект капитального ремонта 13-этажного дома в Пресненском районе, построенного в 1969 году по индивидуальному проекту. В рамках проекта предполагаются как внутренние, так и внешние работы, а также замена коммуникаций.

Уточняется, что проектной документацией предусмотрен ремонт кирпичной кладки стен фасада, замена покрытия навеса входной группы и оконных отливов, а также восстановление бетонных цветочниц у входной группы.

Отмечается, что ремонт лоджий включает окраску нижней и боковой поверхности плит, локальное обновление покрытий металлических ограждений лоджий, а также размещение новых защитных экранов с внутренней стороны ограждений. Кроме того, проект предполагает замену окон на чердаке и дверей в помещениях общего пользования. В рамках работ также запланировано утепление чердачного перекрытия, обновление покрытия карнизного свеса, окраска нового металлического ограждения и надстройки выхода на кровле.

Также добавляется, что на лестничных клетках отремонтируют полы, а также дверные и оконные откосы. Проект также предусматривает замену деревянных поручней ограждения лестниц, окраску стен, потолка и плинтусов. Также работы включают ремонт техподполья, электрощитовой и системы мусороудаления. При этом предусмотрен восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему здания.