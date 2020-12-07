В столице с 7 декабря открылись катки проекта «Московские сезоны». Об этом сообщается на сайте проекта.

«С 7 декабря для вас работают катки проекта «Московские сезоны». Чтобы войти на каток, не забудьте зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте и через приложение «Московские сезоны». Находиться на территории раздевалок можно только в маске и перчатках», — говорится в сообщении.

Катки работают в будни с 11:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00. Время начала сеанса может быть изменено из-за погодных условий. Вход на каток бесплатный.

Катки открылись по 11 адресам: ул. Городецкая, вл. 1; сквер у Гольяновского пруда; ул. Святоозерская, вл. 1; Площадь Славы (Волгоградский проспект, вл. 119); ул. Перерва, вл. 52; ул. Ключевая, вл. 22; ул. Профсоюзная, вл. 41; ул. Матвеевская, вл. 2; пересечение ул. Соколово-Мещерская и ул. Юровская; ул. Митинская, вл. 31; бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде.