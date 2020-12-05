Москвичей призвали не расслабляться из-за коронавируса

«Расслабляться совсем не надо», — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, Сергей Собянин оценил ситуацию с гриппом в городе. По его словам, за счет осенней вакцинации в столице эпидемии гриппа «близко нет», поскольку прививки сделали около 6,5 миллиона москвичей. «Дай бог, чтобы и дальше так не было, сохранялась такая же ситуация, это большая помощь в борьбе с COVID», — выразил надежду мэр. Он пояснил, что если бы эпидемия гриппа случилась на фоне ситуации с коронавирусом, это «совсем было бы нехорошо».

За последние сутки в Москве выявили 6868 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии в столице достигло 632 057. Полностью выздоровели 478 724 человека (6891 — за последние сутки). За последние сутки в городе умерли 74 пациента с COVID-19, общее число скончавшихся достигло 9277.