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Москва

Москвичей призвали не расслабляться на фоне ситуации с коронавирусом 

Мослента и ещё 1 34 минуты назад
Москвичей призвали не расслабляться из-за коронавируса
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о ситуации с коронавирусом в столице, призвал горожан не расслабляться. Об этом сообщает РИА Новости.

«Расслабляться совсем не надо», — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, Сергей Собянин оценил ситуацию с гриппом в городе. По его словам, за счет осенней вакцинации в столице эпидемии гриппа «близко нет», поскольку прививки сделали около 6,5 миллиона москвичей. «Дай бог, чтобы и дальше так не было, сохранялась такая же ситуация, это большая помощь в борьбе с COVID», — выразил надежду мэр. Он пояснил, что если бы эпидемия гриппа случилась на фоне ситуации с коронавирусом, это «совсем было бы нехорошо».
За последние сутки в Москве выявили 6868 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии в столице достигло 632 057. Полностью выздоровели 478 724 человека (6891 — за последние сутки). За последние сутки в городе умерли 74 пациента с COVID-19, общее число скончавшихся достигло 9277.
В пятницу, 4 декабря, в Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса. На данный момент записаться на вакцинацию могут работники сферы образования, здравоохранения и городских социальных служб. По мере поступления больших партий вакцины список людей, которые могут подать заявку, будет расширяться.
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Новости Москвы , Общество , Ситуация в мире , COVID-19 , Сергей Собянин
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