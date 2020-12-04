Собянин призвал москвичей «не расслабляться»

«Дай Бог, чтобы и дальше сохранялась такая же ситуация — это большая помощь в борьбе с COVID, потому что нахлестывается эпидемия гриппа на эпидемию коронавируса. Это, конечно, совсем было бы нехорошо», — сказал глава города.