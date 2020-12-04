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Москва

Собянин призвал москвичей «не расслабляться» в ситуации с коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 29 минут назад
Собянин призвал москвичей «не расслабляться»
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос о ситуации с распространением коронавируса в столице, посоветовал жителям города «не расслабляться».

«Расслабляться совсем не надо», — передает слова мэра РИА «Новости».

Как заявил Собянин, эпидемии гриппа в Москве и «близко нет», поскольку осенью в столице прошла масштабная вакцинация, во время которой привились около 6,5 млн человек.

«Дай Бог, чтобы и дальше сохранялась такая же ситуация — это большая помощь в борьбе с COVID, потому что нахлестывается эпидемия гриппа на эпидемию коронавируса. Это, конечно, совсем было бы нехорошо», — сказал глава города.

В четверг мэр столицы Собянин назвал дату начала масштабной вакцинации от коронавируса в Москве. На прививку от COVID-19 в столице за пять часов записались 5 тыс. человек.
Ранее президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными.
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Новости Москвы , Татьяна Голикова , Сергей Собянин , Владимир Путин , РИА Новости
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